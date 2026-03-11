Riparte la stagione dei treni storici | c' è anche il Besanino Express

In Lombardia riprende la stagione dei treni storici e il primo viaggio è programmato per sabato 29 marzo 2026. Il trenino chiamato Besanino Express partirà alle 9 del mattino e farà il suo percorso, attirando appassionati di rotaie d’epoca e curiosi. L’evento segna l’inizio di una serie di corse che ripropongono treni d’epoca nel territorio regionale.

Riprende la stagione dei treni storici in Lombardia. Il primo appuntamento è per sabato 29 marzo 2026, con il 'Besanino Express': la partenza è prevista alle 9.25 dalla stazione di Milano Centrale. Il convoglio si dirigerà verso la Brianza fino ad arrivare a Monza, da dove proseguirà percorrendo.