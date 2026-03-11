Riots | il tour primaverile parte da Ancona con 5.500 fan

Sabato 14 marzo, il locale La Cupa di Ancona ospiterà la prima tappa del tour primaverile dei Riots, band di rock alternativo nata a Fabriano. Circa 5.500 fan sono attesi per questa serata, che segna l’inizio del viaggio musicale della giovane formazione. La serata vedrà esibirsi i Riots davanti al pubblico locale, dando il via a una serie di concerti in diverse città.

Sarà il locale La Cupa ad accogliere sabato 14 marzo la prima fermata del tour primaverile dei Riots, giovane formazione di rock alternativo nata a Fabriano. Il concerto delle ore 21 rappresenta l’apertura ufficiale di una serie di date che porteranno il gruppo in diverse città del centro Italia per presentare i nuovi brani in anteprima assoluta. In un periodo climatico caratterizzato da cielo molto nuvoloso e probabile pioggia al 95%, l’appuntamento musicale si configura come un rifugio sonoro dove la musica indipendente trova spazio vitale. La band, composta da Federico Tempestini, Andrea Gatta e Leonardo Pierluca, ha già raccolto oltre 5.500 follower sui social network e decine di migliaia di ascolti digitali, confermando una crescita organica nel circuito underground nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

