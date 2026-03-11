Un giocatore italiano del Sakai Blazers, squadra giapponese di pallavolo, afferma di divertirsi e di crescere nel campionato locale, definendolo molto impegnativo. Lo schiacciatore sottolinea che il torneo si gioca frequentemente e che il suo guadagno è più del doppio rispetto a quello ottenuto in Italia. La sua esperienza mette in evidenza le differenze tra i due campionati e il livello di competitività in Giappone.

La prima volta che gliel’hanno chiesto aveva gentilmente rifiutato. Troppa distanza, troppe incognite. “E poi io a differenza di molti miei compagni di nazionale non ero uno di quelli trapanati dalla passione per il Giappone, per i manga, gli anime, zero”, sorride Tommaso Rinaldi. “Ero curioso, questo sì”. E poi i Sakai Blazers hanno saputo essere convincenti. Con lo stipendio, certamente. Ma non solo, per esempio comunicando che tra i suoi compagni di squadra ci sarebbe stato Matt Anderson. E dunque adesso Tommaso è entusiasta: “Il Giappone è veramente una bella scoperta. Va tutto benissimo, sono stracontento della mia scelta e dell’esperienza che sto facendo”, dice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rinaldi e la sfida giapponese: "Mi diverto e cresco, qui il volley è durissimo"

