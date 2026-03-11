Rimonta Scudetto possibile? Serafini | Difficile pensare a un recupero completo del Milan

Luca Serafini, giornalista, ha commentato ai microfoni di 'Radio Tutto Napoli' la possibilità che il Milan possa recuperare lo svantaggio e puntare alla vittoria dello Scudetto, ma ha evidenziato come sia difficile immaginare un recupero completo. La discussione riguarda la situazione attuale del campionato e le chances del club rossonero di rientrare in corsa.

Il noto giornalista Luca Serafini ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria nell'ultimo turno di Serie A contro l'Inter primo. In particolare, il giornalista si è espresso sulla possibilità che il Diavolo possa recuperare i nerazzurri distanti ora sette lunghezze. Ecco, quindi, le sue parole ai microfoni di 'Radio Tutto Napoli'. Dopo la vittoria nel derby il Milan può davvero riaprire la corsa scudetto, riducendo il distacco di sette punti dall'Inter? "Ridurlo magari sì, magari a cinque o quattro punti. Ma bisogna essere realisti: l'Inter ha tritato tutte le squadre della seconda parte della classifica. Negli scontri con le big ha avuto più difficoltà, ma dalla terza posizione in giù vince quasi sempre.