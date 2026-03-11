Rimini protagonista a Bruxelles nella missione Ue per salvare oceani e acque ingresso nella coalizione

Il Comune di Rimini ha preso parte a Bruxelles alla cerimonia di avvio della Coalizione di città, porti, regioni e isole dedicata alla tutela degli oceani e delle acque. L'evento si è svolto nell'ambito delle Giornate europee dell'oceano 2026 ed è stato promosso dal progetto europeo Co-Waters. La partecipazione riminese si inserisce in questa iniziativa internazionale con l’obiettivo di sostenere azioni di salvaguardia marina.

Il Comune di Rimini ha partecipato a Bruxelles al lancio ufficiale della Coalizione di città, porti, regioni e isole per la Missione Oceani e Acque, promossa dal progetto europeo Co-Waters, durante le Giornate europee dell'oceano 2026. Ospitata alla sede Charlemagne della Commissione europea a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Pierazzi (M5S): Siamo stati una parte determinante nella costruzione della coalizione e nella scelta del candidato sindacoArezzo, 3 marzo 2026 – Pierazzi (M5S): Siamo stati una parte determinante nella costruzione della coalizione e nella scelta del candidato sindaco. Leggi anche: Missione a Bruxelles: la Toscana in pressing sui vertici Ue per blindare i Fondi di coesione Una selezione di notizie su Rimini protagonista Argomenti discussi: L'Abruzzo protagonista a Bruxelles: formazione delle aziende e promozione delle eccellenze dell’agrifood regionale; Vela giovanile classe OpenSkiff, il Club Nautico Rimini protagonista alla prima Nazionale di Taranto.