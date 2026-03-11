Rimini | AI Cure vince premio riduce consumi del 45%

A Rimini, AI Cure, startup attiva nel settore dell’innovazione, ha ricevuto un premio per aver sviluppato una tecnologia che permette di ridurre i consumi energetici del 45 per cento. La premiazione si è svolta in una cornice caratterizzata dal connubio tra mare e industria, sottolineando l’importanza dell’innovazione nel contesto locale. La vittoria rappresenta un riconoscimento ufficiale per l’attività dell’azienda nel campo dell’efficienza energetica.

Nel cuore pulsante di Rimini, dove il mare incontra l'innovazione industriale, la startup locale AI Cure ha ottenuto un riconoscimento che segna una tappa fondamentale per l'efficienza energetica nazionale. Durante l'evento Key 2026, tenutosi nella città romagnola, l'azienda associata alla CNA ha vinto il Premio Innovazione Lorenzo Cagnoni grazie a una soluzione capace di trasformare gli sprechi energetici in risparmi tangibili. La tecnologia, già collaudata su oltre 500 edifici reali, promette una riduzione dei consumi fino al 45%, abbattendo costi operativi ed emissioni di CO2 con un rapporto di efficienza...