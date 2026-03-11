Rimini | 210g di droga e 1850€ in contanti | arrestato

Durante un controllo di routine a Rimini, la Polizia Municipale ha fermato un ventiduenne che aveva con sé 210 grammi di droga e 1850 euro in contanti. Il giovane, già conosciuto alle autorità per precedenti penali, è stato arrestato sul posto. L'operazione si è svolta senza ulteriori incidenti e ha portato alla sequestro della sostanza e del denaro.

Un controllo di routine della Polizia Municipale di Rimini ha portato all'arresto di un ventiduenne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati. L'intervento si è trasformato in un'indagine più ampia che ha rivelato una scorta significativa di stupefacenti nascosta nell'abitazione del soggetto. L'incidente si è verificato martedì sera, quando il giovane è stato fermato durante un blocco stradale ordinario. La reazione iniziale del ragazzo, che ha tentato di nascondere qualcosa sotto il sedile dell'auto, ha immediatamente destreggiato i sospetti degli agenti. Questa dinamica ha permesso lo scovo di 210 grammi di sostanze illegali e materiale per la preparazione delle dosi nella sua camera da letto.