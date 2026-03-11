Rimadesio che colpaccio | Una prestazione perfetta

La Rimadesio torna a farsi notare con una prestazione considerata perfetta nella partita contro Herons, dopo aver preso una breve pausa, che aveva seguito una serie di quattro vittorie consecutive. La squadra ha dimostrato di essere ancora in forma e pronta a competere, confermando la propria presenza sul campo. La partita si è conclusa con un risultato che testimonia la solidità del team.

La Rimadesio c'è, ancora. Eccome se c'è. Quella contro Herons era stata solo una piccola pausa per riprendere fiato dopo quattro vittorie di fila. C'era già chi malignava sul serbatoio ormai vuoto dopo avere raggiunto il traguardo delle 15 vittorie, che vale una salvezza virtuale. Ma sono bastati pochi giorni per ricaricare le batterie e sfoderare un'altra prestazione super, sicuramente una delle migliori dell'anno perché sbancare (92-85) Orzinuovi, casa della Logiman, era riuscito quest'anno solo a Gema Montecatini e ad Agrigento (oltre alla sconfitta a tavolino dell'esordio contro la Bakery). La squadra desiana aggiunge un altro scalpo nobile alla sua già ricca collezione 202627 contro i bresciani che non perdevano da un mese e mezzo nel contesto di un turno disastroso per le prime quattro in classifica.