Rigenerazione e memoria | ecco il piano

È stato avviato il primo modulo del progetto Remoti, un'iniziativa finanziata dal Fondo Sociale Europeo+ della Regione Toscana. Il progetto si concentra sulla rigenerazione urbana e coinvolge pratiche territoriali inclusive, con l’obiettivo di promuovere interventi di recupero e sviluppo nelle aree interessate. La fase iniziale segna l’avvio ufficiale di un percorso volto a modificare gli spazi urbani attraverso azioni coordinate e condivise.

Al via il primo modulo del progetto Remoti (Rigenerazione entro modalità operative territoriali inclusive) attivato con il Fondo Sociale Europeo+ della Regione Toscana, in particolare nell'ambito dell'intervento di rigenerazione urbana. Questa prima azione dal titolo Costruire memoria, generare futuro si riferisce all'attivazione di laboratori partecipativi diffusi per la co-progettazione dei contenuti dei nuovi allestimenti delle antenne ecomuseali di Castel Focognano (nella foto il sindaco Remo Ricci), Talla e Chitignano. Saranno quindi attivati incontri e laboratori diffusi al fine di coinvolgere la popolazione residente e i diversi.