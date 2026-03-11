' Rigenerare per crescere' Bayer accelera sulla viticoltura rigenerativa

Bayer ha annunciato il lancio di un nuovo progetto dedicato alla viticoltura rigenerativa, denominato

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - 'Rigenerare per crescere', un progetto concreto di agricoltura rigenerativa calato nella realtà vitivinicola: al centro di questo percorso le aziende agricole e i partner che hanno scelto di lavorare con Bayer, mettendo in comune competenze, esperienza e visione per accelerare la transizione verso pratiche rigenerative. Nel corso dell'evento 'Rigenerare per crescere', che si è svolto oggi nell'Auditorium di San Patrignano, sono state presentate le esperienze della campagna viticola 2025, primo anno dell'iniziativa, insieme agli obiettivi per il 2026, in un contesto vitivinicolo sempre più sfidante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

