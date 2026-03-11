Riforma giustizia | 3 scontri a Castel San Pietro per il Sì

A Castel San Pietro Terme si svolgono tre incontri durante le giornate del 22 e 23 marzo, tutti incentrati sulla riforma della giustizia. La città diventa così il palcoscenico di un confronto intenso tra sostenitori e oppositori, mentre si avvicina la scadenza elettorale. Gli eventi attirano l’attenzione di molti, interessati a seguire le posizioni dei vari protagonisti.

La scadenza elettorale del 22 e 23 marzo imponente trasforma Castel San Pietro Terme nel centro nevralgico di un dibattito sulla riforma della giustizia, dove tre appuntamenti cruciali stanno per ridisegnare le dinamiche politiche locali. Mentre i grandi nomi nazionali scendono in campo per la corsa finale, l’attenzione si sposta dal semplice confronto verbale all’impatto concreto che queste scelte avranno sui cittadini e sul sistema giudiziario. Il calendario è fitto: l’avvocato Francesco Maisano aprirà il dibattito il 17 marzo alla Sala Sassi, seguita da una serie di scontri diretti tra sostenitori del “Sì e del No. La tensione democratica raggiungerà il picco giovedì 19 marzo, quando due eventi contemporanei divideranno la città, con il Partito Democratico al Teatro Cassero contro la Rete Civica alla Sala Sassi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

