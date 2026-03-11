Riforma della giustizia l' annuncio di Ianeselli | Voterò no

Il sindaco del capoluogo trentino, Franco Ianeselli, ha annunciato che voterà no alla riforma della giustizia in vista del prossimo referendum. La sua posizione è stata comunicata in modo chiaro mentre si avvicina la data della consultazione popolare. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sulla questione, con il voto ormai prossimo e il dibattito pubblico acceso.

Mentre si avvicina sempre di più il referendum sulla riforma della giustizia, uno dei principali attori della scena politica trentina, il sindaco del capoluogo Franco Ianeselli, ha sciolto le riserve in merito alla propria posizione con un quesito referendario. Il primo cittadino voterà “No” fa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

