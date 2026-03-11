Riforma della giustizia a Roma il convegno di Conflavoro

A Roma si è tenuto un convegno organizzato da Conflavoro dal titolo “Le imprese al voto. La loro scelta sulla giustizia”. L'evento ha riunito rappresentanti delle imprese e professionisti del settore legale, con l'obiettivo di discutere le opinioni e le posizioni delle aziende riguardo alla riforma della giustizia. La manifestazione si è svolta in una sala dedicata alla discussione e al confronto.

Si è svolto a Roma il convegno dal titolo “Le imprese al voto. La loro scelta sulla giustizia”, promosso da Conflavoro. Al centro dell’incontro, la presentazione e la discussione dei risultati del sondaggio nazionale realizzato dall’Istituto Piepoli sul livello di conoscenza e sulle opinioni delle imprese rispetto alla riforma della giustizia. L’appuntamento ha rappresentato un momento di approfondimento e dialogo tra istituzioni, politica, piccole e medie imprese su un tema considerato strategico per il funzionamento del sistema economico e per la competitività delle imprese. Per il presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco: “Il confronto promosso oggi dimostra quanto il tema della giustizia sia sentito dal mondo produttivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

