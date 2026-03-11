A Roma si è tenuto un convegno organizzato da Conflavoro dal titolo “Le imprese al voto. La loro scelta sulla giustizia”. L'evento ha riunito rappresentanti delle imprese e professionisti del settore legale, con l'obiettivo di discutere le opinioni e le posizioni delle aziende riguardo alla riforma della giustizia. La manifestazione si è svolta in una sala dedicata alla discussione e al confronto.

Si è svolto a Roma il convegno dal titolo “Le imprese al voto. La loro scelta sulla giustizia”, promosso da Conflavoro. Al centro dell’incontro, la presentazione e la discussione dei risultati del sondaggio nazionale realizzato dall’Istituto Piepoli sul livello di conoscenza e sulle opinioni delle imprese rispetto alla riforma della giustizia. L’appuntamento ha rappresentato un momento di approfondimento e dialogo tra istituzioni, politica, piccole e medie imprese su un tema considerato strategico per il funzionamento del sistema economico e per la competitività delle imprese. Per il presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco: “Il confronto promosso oggi dimostra quanto il tema della giustizia sia sentito dal mondo produttivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Riforma della giustizia, a Roma il convegno di Conflavoro

Articoli correlati

Riforma della giustizia, a Roma il convegno di Conflavoro. “Le imprese al voto. La loro scelta sulla giustizia”Roma, 11 marzo 2026 – Si è svolto a Roma il convegno dal titolo “Le imprese al voto.

Riforma della Giustizia, a Roma il convegno promosso dalla Fondazione An: giuristi, magistrati e istituzioni a confrontoIl dibattito sulla riforma della Giustizia prosegue con un nuovo momento di approfondimento promosso dalla Fondazione Alleanza nazionale insieme al...

Contenuti utili per approfondire Riforma della

Temi più discussi: La riforma della Corte dei conti e la riforma della giustizia a confronto; Una riforma che rafforza la politica, non le garanzie dei cittadini – venerdì 13 marzo, Torino; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Meloni è fuorviante su come cambia il CSM con la riforma della giustizia.

Tutto quello che c’è da sapere (ma proprio tutto) sulla riforma della giustiziaSeparazione delle carriere dei magistrati: cosa cambia davvero con la riforma Nordio e cosa prevede il referendum del 22-23 marzo tra giudici, pm e CSM ... panorama.it

Riforma della Giustizia, referendum costituzionale 2026 in tutta ItaliaI risultati per il Referendum sulla Giustizia del 2026. Ecco come si sono espressi i cittadini residenti. Consulta le percentuali dei si e dei no su Corriere.it ... corriere.it

VD. . Il 22 e il 23 marzo si voterà per confermare la riforma della magistratura proposta dal governo Meloni – quella che viene impropriamente chiamata «riforma della Giustizia»: il referendum riguarda in realtà la separazione delle carriere dei magistrati; lo sd - facebook.com facebook

Cosa c’è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione. Vi chiedo di ascoltare il video fino alla fine e di aiutarmi a diffonderlo. Il 22 e 23 marzo scelgo il SÌ #iovotos x.com