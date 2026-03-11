Riforma CSM | il Pd di Pescaglia affronta il dibattito sul

Un incontro pubblico si terrà venerdì 13 marzo alle 17:30 presso il ristorante Gina a Monsagrati, in via per Camaiore 33. L'evento, organizzato dal circolo Pd Tre Valli di Pescaglia, ha come tema centrale la discussione sul referendum riguardante la riforma del Consiglio superiore della magistratura. L'iniziativa vede la partecipazione del giudice Sergio Garofalo e della presidente dell'assemblea territoriale del Pd, Camilla Corti, con il sindaco Andrea Bonfanti che assumerà il ruolo di moderatore. La segretaria del circolo, Antonia d'Aniello, sottolinea l'obiettivo di comprendere le implicazioni pratiche della riforma per i cittadini. Il peso delle istituzioni locali nel dibattito nazionale.