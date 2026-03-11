Rifiuti via libera allo svuotamento del sito di Santa Veneranda

È stato dato il via libera ufficiale alla fase di svuotamento del sito di Santa Veneranda, a Marcianise, dove sono stoccati rifiuti solidi urbani. L’iter per la rimozione dei rifiuti ha compiuto un passo importante, segnando un punto di svolta nel procedimento amministrativo. La decisione riguarda esclusivamente le procedure di smaltimento e gestione del materiale presente nell’area.

Compie un passo decisivo l'iter per lo svuotamento del sito di stoccaggio di rifiuti solidi urbani (Rsu) in località "Santa Veneranda", a Marcianise. Con lo schema di Accordo di Programma tra Regione Campania, Provincia di Caserta e Comune di Marcianise, approvato con provvedimento monocratico.