Riecco la Villa Fastiggi Ten | tutti di corsa

La settima edizione della Villa Fastiggi Ten si svolge domenica 15 marzo e coinvolge atleti e appassionati di corsa e camminata non competitiva. L’evento è organizzato dall’Atletica Banca di Pesaro con il supporto del Circolo Arci e del quartiere di Villa Fastiggi. La manifestazione si svolge nelle strade di Villa Fastiggi, attirando partecipanti di diverse età.

Settima edizione per la Villa Fastiggi Ten, la camminata e corsa non competitiva organizzata da Atletica Banca di Pesaro per domenica 15 marzo con la collaborazione del Circolo Arci e del quartiere di Villa Fastiggi. Ritorna, dopo l’ultima edizione svoltasi nel 2023, un evento che coinvolge famiglie, giovani e anziani in una festa per tutti. Quest’anno inoltre sarà occasione per festeggiare i 120 anni dalla nascita di Banca di Pesaro che ha la sede principale proprio a Villa Fastiggi. L’evento è stato presentato alla sede di via Milano di Banca di Pesaro dal presidente di Atletica Banca di Pesaro Stefano Fazi con la vicepresidente Sara Scavolini e i consiglieri Marco Urbinati e Alessio Zellini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

