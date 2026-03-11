RidgeAlloy | rottame auto diventa lega super-resistente
Un nuovo materiale chiamato RidgeAlloy trasforma l’alluminio proveniente da auto rottamate in una lega strutturale ad alte prestazioni. La tecnologia permette di riutilizzare pezzi di auto vecchie, creando una lega super-resistente. Questo processo mira a migliorare le proprietà meccaniche del materiale e a ridurre gli sprechi nel settore dei veicoli. RidgeAlloy rappresenta un passo verso materiali più durevoli e sostenibili.
Un nuovo materiale chiamato RidgeAlloy trasforma l’alluminio proveniente da auto rottamate in una lega strutturale ad alte prestazioni. Il progetto, nato presso il laboratorio nazionale Oak Ridge del Dipartimento dell’Energia, promette di rivoluzionare il ciclo di vita dei veicoli entro il 2030. La sfida principale risiede nella contaminazione da ferro presente nel rottame veicolare, che finora impediva l’uso strutturale di questo metallo riciclato. Grazie a oltre due milioni di simulazioni computazionali e test con neutroni, i ricercatori hanno individuato una composizione chimica capace di neutralizzare gli effetti negativi del ferro. L’ostacolo invisibile: la contaminazione da ferro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
