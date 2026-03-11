È di due soggetti indagati e beni per oltre 10,8 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, su disposizione del Tribunale di Catania, nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e al riciclaggio di patrimoni illeciti. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di S. C., ritenuto elemento di spicco della famiglia “Santapaola-Ercolano” e di P. G. F., imprenditore edile considerato vicino agli interessi del sodalizio mafioso, tra la provincia etnea e quella di Arezzo. Operazione “Oleandro”: i dettagli dell’inchiesta Stando alle informazioni pubblicate sul sito della... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Riciclaggio e mafia, operazione "Oleandro": maxi sequestro da oltre 10 milioni a Catania e Arezzo

