Richiesta di patrocinio comunale | da oggi a Catania la richiesta è solo online
Da oggi a Catania le pratiche per ottenere il patrocinio gratuito del Comune devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma online. La nuova procedura mira a semplificare il processo e a renderlo più rapido, eliminando le modalità cartacee precedenti. Le persone interessate devono accedere al portale comunale per inviare le loro richieste senza recarsi fisicamente negli uffici.
La richiesta di rilascio del patrocinio gratuito del Comune di Catania diventa completamente digitale. Niente più moduli cartacei, consegne manuali o spostamenti agli uffici: grazie all'accesso tramite spid o carta d'identità elettronica, il richiedente può gestire l'intera pratica in autonomia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Articoli correlati
Genova, Stadio Ferraris: Consiglio comunale bloccato tra polemiche e richiesta di trasparenza sul piano da 100 milioni.Genova è al centro di un acceso dibattito sulla riqualificazione dello storico stadio Luigi Ferraris, con una seduta del consiglio comunale, martedì...
Leggi anche: Caso Epstein e royal family, la richiesta di soldi e non solo da parte di Fergie
Carta dedicata a te 2025: novità su ricarica 500 euro!
Contenuti utili per approfondire Richiesta di patrocinio comunale da...
Temi più discussi: Focarine di San Giuseppe: è necessario richiedere al Comune il patrocinio gratuito; Cesena, focarine di San Giuseppe, autorizzazione previa richiesta di patrocinio al Comune -; Convocazione Consiglio Ordinario di Circoscrizione 5^ dell'11/03/2026 / Notizie / Novità / Homepage; Focarine di San Giuseppe, sì con patrocinio e nel rispetto del Piano Aria.
Cesena, focarine di San Giuseppe, autorizzazione previa richiesta di patrocinio al ComuneIn deroga al Piano aria integrato regionale, l’Amministrazione comunale prevede due date per la Focarine di San Giuseppe, il 18 e il 21 marzo, e riserva il patrocinio agli eventi pubblici, aperti alla ... corrierecesenate.it
Il comune di Udine nega patrocinio per la partita Italia-IsraeleIl Comune di Udine ha deciso di non accogliere la richiesta di patrocinio arrivata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, per la partita di calcio Italia-Israele in programma allo stadio Friuli ... ansa.it
In corso il processo d'appello: la difesa dell'imputato prova a giocare la carta della incapacità di intendere e volere con una richiesta di perizia psichiatrica - facebook.com facebook
4 febbraio, Kean in coppia con Leao la richiesta di Allegri x.com