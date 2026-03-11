Riccardo Goretti è ospite in televisione, mentre le libere donne vengono trasmesse su Rai 1 con Lino Guanciale. Goretti si alterna tra cinema e teatro, partecipando a produzioni che raccontano storie di donne e di determinazione. La sua presenza si inserisce in un contesto di spettacoli che esplorano temi di forza e resilienza femminile, offrendo uno sguardo vario sulla vita e le sfide delle protagoniste.

Si muove fra piccolo e grande schermo, passando da palcoscenici prestigiosi che mettono in scena storie di donne e di coraggio. Ovunque vada, porta sempre con sé un pezzetto della sua toscanità, per lui che è originario del Casentino ma ormai si può definire pratese d’adozione da tanti anni. L’ultima fatica televisiva per l’attore Riccardo Goretti è su Rai 1, dove ieri sera sono andate in onda le prime puntate della nuova serie tv "Le libere donne", tratta dal romanzo "Le libere donne di Magliano" di Mario Tobino. Lo vediamo nel ruolo di Beppe, infermiere del manicomio di Maggiano, un personaggio minore ma con un ruolo ‘pesante’ nello sviluppo di una trama che via via si definirà nelle puntate successive, con un cast capitanato da Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio, per la regia di Michele Soavi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riccardo Goretti in tv. Le libere donne su Rai 1 accanto a Lino Guanciale

