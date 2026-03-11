Riccardo Cocciante NON sarà un concorrente di Canzonissima
Riccardo Cocciante non parteciperà alla prossima edizione di Canzonissima. Nei giorni scorsi era stato annunciato come concorrente del talent, ma ora la sua presenza è stata smentita. La conferma arriva da fonti ufficiali, che precisano l’assenza del cantautore dal cast. La notizia si aggiunge alle recenti comunicazioni riguardanti i partecipanti del programma, che avevano inizialmente incluso anche Cocciante.
Classifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” "Non sarò concorrente, sono ospite speciale, che è molto diverso. Non l'ho fatto per Sanremo, non vedo perché dovrei farlo per Canzonissima", dichiara il cantante. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Riccardo Cocciante aggiunge 3 speciali date al tour "Io... Riccardo Cocciante!" 6 luglio 2026 | Roma, Circo Massimo 19 settembre 2026 | Milano, Unipol Forum 27 settembre 2026 | Verona, Arena Biglietti in vendita dalle ore 13.00 di domani giovedì - facebook.com facebook
