Riccardo Cocciante non parteciperà alla prossima edizione di Canzonissima. Nei giorni scorsi era stato annunciato come concorrente del talent, ma ora la sua presenza è stata smentita. La conferma arriva da fonti ufficiali, che precisano l’assenza del cantautore dal cast. La notizia si aggiunge alle recenti comunicazioni riguardanti i partecipanti del programma, che avevano inizialmente incluso anche Cocciante.

"Non sarò concorrente, sono ospite speciale, che è molto diverso. Non l'ho fatto per Sanremo, non vedo perché dovrei farlo per Canzonissima", dichiara il cantante.

© Davidemaggio.it - Riccardo Cocciante NON sarà un concorrente di Canzonissima

