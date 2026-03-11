Riaprono le serre tropicali di Bordano | nuova stagione e tante sorprese per la Casa delle Farfalle
Le serre tropicali della Casa delle Farfalle di Bordano riaprono al pubblico sabato 14 marzo, segnando l’inizio di una nuova stagione. La cooperativa Farfalle nella Testa organizza l’evento di riapertura, presentando una serie di novità e attrazioni. Il tema scelto per questa stagione è
Le serre della Casa delle Farfalle di Bordano riaprono con una stagione tutta nuova. Sabato 14 marzo la cooperativa Farfalle nella Testa alza nuovamente il sipario su una delle attrazioni naturalistiche più originali del Friuli Venezia Giulia, con il tema guida "Ali alla Biodiversità".Dopo i. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Articoli correlati
Sanità, svolta per le cure palliative in Ciociaria: accreditata la "Casa delle Farfalle" e potenziata l'assistenza domiciliare"Un passaggio decisivo per il potenziamento della rete delle cure palliative nella provincia di Frosinone e in tutto il Lazio".
Dalla Casa delle Farfalle alle Saline: il Servizio Civile apre le porte ai giovaniDue progetti per promuovere biodiversità e cittadinanza attiva e posti riservati anche per giovani con minori opportunità economiche Atlantide apre...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Riaprono le serre tropicali di Bordano...
Argomenti discussi: Torino, riapre l’Orto Botanico del Valentino.
Torino, riapre l’Orto Botanico del ValentinoA partire dal 28 marzo riapre al pubblico l’Orto Botanico del Valentino di Torino, uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di biodiversità ... zipnews.it
Torino, riapre l’orto botanico del Valentino: piante e fiori da tutto il mondoDal 28 marzo tornano le visite nel giardino dell’Università di Torino tra serre tropicali, alberi storici e percorsi botanici Nel cuore del Parco del Valentino, uno dei luoghi più amati di Torino, si ... msn.com