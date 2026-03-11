Rezzato | Remember Vintage a Villa Fenaroli

A Rezzato, presso Villa Fenaroli, si svolge la ventiseiesima edizione di “Remember Vintage” nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo. L’evento è dedicato alla moda d’epoca, al design e al collezionismo, attirando appassionati e collezionisti interessati a pezzi vintage e oggetti di design. La manifestazione si tiene in questa storica location, offrendo un’occasione per esplorare diverse esposizioni e mercatini tematici.

Sabato 14 e domenica 15 marzo Villa Fenaroli a Rezzato ospita la ventiseiesima edizione di "Remember Vintage", un evento interamente dedicato alla moda d'epoca, al design e al collezionismo. Oltre settanta espositori provenienti da tutta Italia riempiranno la bella villa per catapultarvi negli.