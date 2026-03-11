Ieri a Tarzo si è tenuto il funerale di Marco Seffino, agente della polizia locale di Conegliano, deceduto improvvisamente per un infarto. Alla cerimonia ha partecipato anche il suo cane poliziotto, Rey, che è stato visto piangere durante la funzione. La cerimonia ha visto la presenza di familiari e colleghi, che hanno reso omaggio alla memoria di Seffino.

Il funerale di Marco Seffino, l’agente della polizia locale di Conegliano scomparso per un infarto fulminante nella sua abitazione, si è svolto ieri a Tarzo con la partecipazione del suo cane poliziotto Rey. La cerimonia, tenutasi presso la struttura polivalente della Pro Loco a Fratta, ha riunito autorità locali, forze dell’ordine e familiari in un addio che ha voluto rispettare i desideri del defunto, celebrando la sua umanità e il legame speciale con il pastore olandese. La presenza di Rey davanti alla bara ha rappresentato il cuore pulsante di questa commozione collettiva, simboleggiando quel rapporto unico nato all’interno dell’unità cinofila costituita verso la fine del 2013 dallo stesso Seffino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rey ai funerali di Seffino: il cane piange il padrone

Articoli correlati

Salerno, il cane insegue per chilometri l'ambulanza con il padrone a bordoQuando il suo padrone è stato caricato in ambulanza non ha esitato un solo istante: si è lanciato all'inseguimento del mezzo diretto in ospedale.

Leggi anche: Pitbull aggredisce il padrone, la moglie uccide il cane e lo salva