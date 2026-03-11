Revenant Redivivo | la storia di una grande vendetta

REVENANT REDIVIVO La 7 cinema ore 21.15 con Leonardo Di Caprio, Tom Hardy, Domnhall Gleeson. Regia di Alejnadro Gonzalez Inarritu. Produzione USA 2015. Durata: 2 ore e 45 minuti LA TRAMA Hugh Glass un cacciatore di pellicce nell'America dei primi dell'800 ha uno scontro con un orso e viene ferito quasi a morte. I suoi compagni di caccia lo danno per spacciato e lo abbandonano al suo destino. Ma Glass sopravvive alle ferite e una volta rimesso in sesto si mette in caccia dei compagni traditori coll'idea di eliminarli ad uno ad uno. PERCHE' VEDERLO perchè la leggenda di Hugh Glass "più duro degli orsi" è stata messa per immagini come meglio non si poteva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

