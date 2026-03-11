Revenant Redivivo | la storia di una grande vendetta

REVENANT  REDIVIVO  La 7  cinema  ore  21.15 con  Leonardo Di Caprio, Tom Hardy, Domnhall  Gleeson. Regia di  Alejnadro Gonzalez Inarritu. Produzione USA 2015. Durata:  2 ore e 45 minuti LA TRAMA  Hugh Glass   un  cacciatore  di  pellicce  nell'America   dei    primi  dell'800 ha uno scontro con un  orso  e viene  ferito  quasi a  morte. I   suoi  compagni di  caccia   lo danno  per  spacciato  e   lo abbandonano  al  suo destino. Ma Glass  sopravvive  alle  ferite  e  una   volta  rimesso  in  sesto  si  mette  in caccia  dei  compagni  traditori coll'idea di  eliminarli  ad  uno ad  uno. PERCHE' VEDERLO   perchè la  leggenda   di  Hugh Glass  "più duro  degli  orsi"   è  stata  messa  per  immagini  come  meglio  non  si  poteva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

