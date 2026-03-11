Resistenza e lesioni a carabinieri e agenti nessuna parte civile nel processo

A Brindisi si è tenuto un processo per direttissima contro il titolare di un autosalone di Francavilla Fontana, arrestato l’11 gennaio scorso. Durante l’udienza, sono state contestate resistenze e lesioni a carabinieri e agenti intervenuti. Non sono state presentate parti civili nel procedimento, che prosegue con l’esame delle accuse.

Richiesta tardiva nel procedimento scaturito da un episodio accaduto l'11 gennaio scorso. La difesa dell'imputato ha chiesto la messa alla prova. Alla base dell'episodio un'auto parcheggiata in divieto BRINDISI - Nessuna parte civile nel processo per direttissima a carico del titolare di un autosalone di Francavilla Fontana, arrestato l'11 gennaio scorso. Né carabinieri, né agenti della polizia locale, né Comune. E intanto la difesa del 47enne ha chiesto la messa alla prova. Il giudice monocratico del tribunale di Brindisi Leonardo Convertini si esprimerà - sentito l'Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna) - sulla richiesta dell'avvocato Michele Fino (difende l'imputato) il 19 maggio, data della prossima udienza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

