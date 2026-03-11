Resinovich la consegna della perizia sui reperti slitta di altri tre mesi

La perizia sui reperti legati al caso Resinovich è stata ulteriormente rinviata di tre mesi. La giudice ha concesso 90 giorni aggiuntivi per completare le analisi genetiche, merceologiche e dattiloscopiche sui materiali raccolti. La nuova scadenza per la consegna della relazione è fissata al prossimo 8 giugno. La decisione è stata comunicata dopo l’istanza presentata dagli inquirenti.

Concessi gli ulteriori 90 giorni per la perizia sulle evidenze del caso Resinovich. Come riporta Il Piccolo, la gip Mangiante ha acconsentito ad allungare i tempi massimi per le analisi di tipo genetico, merceologico e dattiloscopico sui reperti, che quindi slitta al prossimo 8 giugno: le.