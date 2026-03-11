Il 12 marzo 2026 presso l’ospedale Versilia di Lucca si terrà uno screening gratuito dedicato alla salute dei reni. L’iniziativa è aperta a chi desidera sottoporsi a controlli specifici senza costi aggiuntivi. L’evento si svolgerà durante la giornata e mira a favorire una diagnosi precoce di eventuali problemi renali.

Lo screening gratuito per la salute renale si svolgerà giovedì 12 marzo 2026 presso l’ospedale Versilia di Lucca. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Italiana del Rene e dalla Società Italiana di Nefrologia, offrirà visite mediche, misurazioni della pressione e analisi delle urine ai cittadini che si presenteranno al Poliambulatorio 1. La struttura ospedaliera, sotto la direzione di Massimiliano Migliori, ha aderito all’appello globale per la tutela dell’organo filtrante. L’organizzazione logistica dell’evento sanitario. L’attività è fissata per il giorno successivo alla data odierna, precisamente nelle ore mattutine tra le 9:30 e le 13:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rene: screening gratuito a Lucca il 12 marzo

