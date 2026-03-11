A Rende si è tenuto un acceso dibattito sul futuro della giustizia italiana, con il circolo del Partito Democratico che ha riaperto le sue porte dopo un lungo periodo di inattività. Durante l'incontro, una rappresentante del partito ha espresso preoccupazioni riguardo ai rischi che, secondo lei, potrebbero colpire il sistema giudiziario. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti e ha attirato l'attenzione dei presenti.

Un dibattito acceso sul futuro della giustizia italiana si è svolto a Rende, dove il circolo del Partito Democratico ha riaperto le sue porte dopo un lungo silenzio. L’incontro, tenutosi presso l’Hotel San Francesco, ha la partecipazione di Debora Serracchiani e altri esponenti che hanno illustrato i rischi di una riforma costituzionale. L’evento, guidato dal segretario cittadino Ettore Morelli, ha riattivato lo spazio politico locale con l’obiettivo di mobilitare l’opinione pubblica contro modifiche ritenute pericolose per l’indipendenza della magistratura. Il clima in sala era carico di attenzione, con un pubblico numeroso che ha accolto gli interventi con vivaci manifestazioni di sostegno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rende: Serracchiani allerta sul rischio alla giustizia

Articoli correlati

Leggi anche: Giustizia: Serracchiani, 'obiettivo è colpire Costituzione e autonomia magistratura'

Referendum giustizia: Nordio allerta su fake news e manipolazioni online, rischio di sfiducia e dibattito distorto.Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso forte preoccupazione per la diffusione di notizie false e manipolazioni in vista del referendum...