Rende ricorda Cosmai | 100 passi verso il 21 marzo

Domani, giovedì 12 marzo alle ore 11, il Museo del Presente di Rende ospita un incontro dedicato alla memoria di Sergio Cosmai e alle vittime innocenti della criminalità organizzata. L'evento si svolge in città, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali, e si inserisce nel calendario delle iniziative per il 21 marzo. È prevista una riflessione collettiva su questi temi.

Domani, giovedì 12 marzo alle ore 11, il Museo del Presente di Rende ospita un incontro dedicato alla memoria di Sergio Cosmai e alle vittime innocenti della criminalità organizzata. L’iniziativa, promossa dal Presidio Libera intitolato a Cosmai in sinergia con il Liceo scientifico Pitagora, prepara la comunità alla Giornata Nazionale della Memoria prevista per il 21 marzo. La manifestazione torinese segnerà la 31ª edizione ufficiale dello Stato per onorare chi ha pagato con la vita il coraggio di opporsi alle mafie. L’evento si colloca nel territorio cosentino, dove la lotta alla mafia non è solo una questione storica ma una necessità quotidiana per le comunità interne. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rende ricorda Cosmai: 100 passi verso il 21 marzo Articoli correlati Maturità 2026, il 10 marzo i “100 giorni”: studenti verso il nuovo esame. Tutte le novitàScatta martedì 10 marzo il conto alla rovescia per la maturità 2026: mancheranno esattamente 100 giorni alla prima prova scritta dell’esame di Stato. Imperia: 100 passi di luce contro la mafiaUna fiaccolata si preparerà a Imperia il 16 marzo per ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata.