Regione ok alla raccolta di campioni di dna per ' contare' lupi e ibridi

Il consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità una mozione presentata da un esponente della Lega durante l’ultima seduta. La decisione riguarda la raccolta di campioni di DNA finalizzata a monitorare la presenza di lupi e ibridi nella regione. La mozione è stata approvata senza voti contrari o astensioni.

In caso di aggressioni, per accertare la specie dell'animale, creare un database ed eventualmente intervenire con catture e allontanamento dei lupi o abbattimenti nel caso degli ibridi Il consiglio regionale della Liguria, durante l'ultima seduta, ha approvato all'unanimità una mozione presentata da Sandro Garibaldi della Lega. Il documento impegna la Giunta a raccogliere attraverso il Sistema sanitario regionale, a seguito delle presunte aggressioni o predazioni subite da persone o animali, campioni di Dna utili per accertare la specie dell'animale aggressore. Cane, lupo o ibridi, sulla base di un protocollo scientifico condiviso e a pubblicarne annualmente gli esiti.