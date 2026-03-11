Reggio | due incontri sul futuro della giustizia 11 e 14

A Reggio Calabria si svolgono due incontri pubblici il 11 e il 14 marzo 2026, durante i quali vengono affrontati temi legati al futuro della giustizia. Gli eventi sono stati organizzati da due gruppi diversi e si tengono nella stessa città. La discussione si concentra sulle prospettive e le sfide del sistema giudiziario locale e nazionale.

In questi giorni di marzo 2026, la città di Reggio Calabria si prepara a discutere il futuro della giustizia attraverso una serie di incontri pubblici organizzati da due gruppi distinti. Il Comitato Sì-Riforma ha fissato un confronto per mercoledì 11 marzo alle 17:30 presso il gazebo sulla via Marina dello Chapeau Restaurant Wine bar. In parallelo, il Coordinamento Città metropolitana FdI prevede un incontro per sabato 14 marzo alle 10:30 nella Terrazza dell'Hotel Torrione, con la presenza della sottosegretaria Wanda Ferro. Il calendario delle discussioni pubbliche. La programmazione degli eventi è stata definita con precisione temporale e spaziale, creando un calendario serrato per i prossimi giorni.