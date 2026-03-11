Regalo da 500k | la G Brabus per l’oro olimpico

La pattinatrice olandese Jutta Leerdam ha ricevuto una Mercedes-Benz Classe G preparata da Brabus, dal valore di circa 500.000 euro, come regalo celebrativo dopo i successi alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il veicolo, di colore bronzo, è stato donato dal fidanzato Jake Paul per onorare le medaglie d'oro e d'argento conquistate dall'atleta nei 1000 metri e nei 500 metri. Questa dinamica evidenzia un aspetto particolare del mercato automobilistico di lusso, dove la personalizzazione estrema trasforma un modello iconico in un oggetto da collezione unico, con prezzi che superano ampiamente il listino base della casa madre tedesca. Il fenomeno del lusso iper-personalizzato nel mercato italiano.