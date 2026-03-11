Refurtiva in un cespuglio Restituita alla proprietaria

Una cittadina di Russi ha ritrovato la refurtiva in un cespuglio e l’ha restituita alla proprietaria. Nei giorni scorsi, l’abitazione della donna era stata svaligiata e alcuni oggetti erano scomparsi. La vittima ha trovato la refurtiva nascosta tra i rami e ha deciso di consegnarla alle forze dell’ordine. La vicenda si è risolta con il recupero dei beni e un epilogo positivo.

Si è conclusa con un lieto fine l'avventura di una cittadina di Russi che nei giorni scorsi aveva subito un furto in abitazione. Durante un normale servizio di controllo del territorio i carabinieri della stazione di Godo sono stati allertati da un residente che, lavorando nel proprio terreno agricolo, aveva notato la presenza di un sacco contenente degli oggetti occultato dietro un cespuglio. I militari hanno prontamente recuperato il materiale, conducendo accertamenti per individuarne la provenienza ed associarlo ad eventuali furti commessi nella zona. All'esito delle attività di ricerca è stato possibile risalire alla provenienza del materiale rinvenuto, individuandolo come provento di un furto in abitazione avvenuto pochi giorni prima a Godo.