A meno di due settimane dal referendum, TeleMeloni si schiera ufficialmente a favore del Sì, mentre le opposizioni criticano gli exploit di alcuni conduttori e le scelte editoriali della Rai, che sembra privilegiare gli spazi non giornalistici rispetto ai telegiornali. Le tensioni aumentano e si intensificano le discussioni sui contenuti trasmessi.

A meno di due settimane dal referendum “la Rai sta sbandando vistosamente negli spazi giornalistici al di fuori dei tg. Nella sola giornata di ieri tre evidenti segni di squilibrio informativo” a favore del Sì. A lanciare l’allarme, ieri, il consigliere d’amministrazione Rai, Roberto Natale. “Su Rai2 Tommaso Cerno che, nel suo ‘ 2 di Picche ’, sbeffeggia i rappresentanti del No (il che, naturalmente, non giustifica in alcun modo gli squallidi attacchi omofobi che ha ricevuto nelle ore successive, per i quali merita ogni solidarietà). Su Rai3 Salvo Sottile, che in ‘ Far West ’ assegna alla magistrata chiamata a rappresentare il Sì la possibilità di intervenire non solo sul tema referndum, ma anche su sicurezzaimmigrazione e sulla ‘famiglia nel bosco’, ovviamente in modo critico verso l’operato dei giudici”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Referendum, TeleMeloni in campo per il Sì. L’allarme delle opposizioni per gli exploit di Cerno, Sottile e del solito Vespa

Articoli correlati

Cerno, Sottile, Vespa: per il membro del cda Natale la Rai «sta sbandando sul referendum»A meno di due settimane dal referendum, la tivù pubblica «sta sbandando vistosamente negli spazi giornalistici al di fuori dei tg».

Caos Rai, stato di agitazione al Tg2 contro l’arrivo di Cerno. Intanto TeleMeloni premia Sottile, verso il prolungamento di “Far West”Il fronte del “no” alla striscia quotidiana che i vertici di TeleMeloni intendono affidare al direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno – un format dal...

Contenuti utili per approfondire Referendum TeleMeloni in campo per il...

Temi più discussi: Referendum in tv: TeleMeloni non esiste e lo squilibrio più forte è su La7 a favore del No; REFERENDUM, M5S: PRESENZA GOVERNO INVASIVA E FUORI MISURA, TELEMELONI FACCIA QUALCOSA; M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: REFERENDUM, M5S: PRESENZA GOVERNO INVASIVA E FUORI MISURA, TELEMELONI FACCIA QUALCOSA; Vigilanza Rai, slitta a dopo il referendum l’audizione dell’Ad Rossi. Sarà la prima volta dall’insediamento.

Referendum, Rai non è TeleMeloni: su La7 squilibrio pro-NO/ Flop ricorso AVS: nessuna violazione par condicioReferendum Giustizia, dati Agcom su Referendum in tv: nessuna TeleMeloni su Rai 1, la rete con più squilibrio (pro-No riforma Nordio) è La7 ... ilsussidiario.net

Referendum in tv: TeleMeloni non esiste e lo squilibrio più forte è su La7 a favore del NoI dati Agcom smentiscono i luoghi comuni: la Rai in equilibrio, con il Tg1 che ha dato il 52,3% al No e il 47,7 al Sì. Su Rete 4 il Sì è sovrarappresentato con il 64,2% contro il 35,8% del No, ma ... ilfoglio.it

“Ritengo che casi Garlasco, dopo la riforma che faremo a seguito di questa riforma, non ce ne dovrebbero più essere”. Il ministro della Giustizia Nordio tira in ballo di nuovo il caso Garlasco e lo utilizza per la campagna a favore del Sì al referendum sulla Giusti - facebook.com facebook

Gratteri: «Con voi del "Foglio" faremo i conti dopo il referendum». Bufera per le parole del procuratore x.com