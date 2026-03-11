Referendum sulla giustizia | Senatus organizza un dibattito pubblico sui quesiti referendari

Il Senatus ha annunciato un dibattito pubblico dedicato ai quesiti referendari sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. L'iniziativa coinvolge cittadini e rappresentanti istituzionali che si riuniranno per discutere i temi delle prossime consultazioni. L'evento si svolgerà in diverse sedi e sarà aperto a tutti coloro interessati a approfondire le questioni in discussione.

Dibattito pubblico in vista delle consultazioni referendarie in materia di giustizia previste per il 22 e 23 marzo. L'incontro,volto ad analizzare le posizioni in campo e informare la cittadinanza sui quesiti, programma per il prossimo 17 marzo, alle ore 16:15, presso i locali del Centro.