referendum sulla giustizia incontro pubblico a qualiano per il no

Domenica 15 marzo alle 11 si svolgerà a Qualiano un incontro pubblico presso la sede del Partito Democratico in via Roma. L'evento vedrà la partecipazione di magistrati, rappresentanti istituzionali e associazioni per discutere del referendum sulla giustizia e della difesa della Costituzione. L'iniziativa intende offrire un confronto diretto sui temi legati alla riforma giudiziaria.

Domenica 15 marzo alle ore 11 presso la sede del Partito Democratico in via Roma un confronto con magistrati, rappresentanti istituzionali e associazioni sui temi della giustizia e della difesa della Costituzione.. QUALIANO – Un momento di informazione, confronto e approfondimento sui temi della giustizia e sul referendum previsto per il 22 e 23 marzo 2026. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico promosso dal Partito Democratico di Qualiano e dal Movimento 5 Stelle, in programma domenica 15 marzo alle ore 11.00 presso la sede del Partito Democratico di Qualiano, in via Roma 1517. L’iniziativa sarà dedicata alle ragioni del “NO” al referendum e rappresenterà un’occasione di dialogo aperto con i cittadini per discutere dei temi legati alla giustizia, alla Costituzione e alla tenuta dei principi democratici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

