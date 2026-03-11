Referendum sulla giustizia incontro pubblico a Meldola in sala Versari per il ' sì' | Un' opportunità unica per migliorare il sistema

Giovedì 12 marzo alle 20:30 si terrà un incontro pubblico nella sala Versari di Palazzo Doria Pamphili a Meldola, promosso dal Comitato per il Sì al Referendum sulla riforma della giustizia. L'evento è stato organizzato per discutere le modifiche previste dalla consultazione popolare che si svolgerà il 22 e 23 marzo. L'appuntamento è aperto a chi desidera conoscere i dettagli della riforma e le ragioni del sostegno.

