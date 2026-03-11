Referendum sulla giustizia Forza Italia Giovani crea il comitato per il ' Sì'

A Ferrara è stato costituito un nuovo comitato per il ‘Sì’ al referendum sulla giustizia promosso da Forza Italia Giovani. I promotori affermano che il loro obiettivo è supportare una riforma del sistema giudiziario che ritengono più equa, efficiente e garantista. Il comitato si è formato con l’intenzione di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla consultazione referendaria.

Nasce anche a Ferrara il comitato per il 'Sì' al referendum sulla giustizia promosso da Forza Italia Giovani Ferrara, "con l'obiettivo - come riferiscono i promotori - di sostenere una riforma del sistema giudiziario ritenuta più equa, efficiente e garantista". L'iniziativa si inserisce nel.