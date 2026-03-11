Referendum sulla giustizia | alla Lumsa tra accademici magistrati e avvocati

Domani, al dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione dell’Università Lumsa a Palermo, si terrà un incontro tra accademici, magistrati e avvocati per discutere della riforma dell’ordinamento giurisdizionale e del referendum costituzionale previsto. L’evento si concentra su aspetti tecnici e scientifici legati alle modifiche in discussione. La riunione si svolge in vista del voto sul referendum.

In previsione del futuro referendum costituzionale relativo alla riforma dell'ordinamento giurisdizionale, domani (12 marzo) si svolgerà al dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione (Gec) dell’Università Lumsa, sede di Palermo, un incontro di approfondimento tecnico e scientifico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Separazione delle carriere, a Caserta il confronto tra magistrati, avvocati e parlamentari sulla riforma della giustizia Treviso: avvocati sfidano magistrati sul referendum giustiziaIl Palazzo di Giustizia di Treviso è diventato il teatro di un acceso scontro istituzionale in vista del referendum sulla giustizia fissato per il 5... Contenuti utili per approfondire Referendum sulla giustizia alla Lumsa... Temi più discussi: Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Guida al referendum sulla giustizia; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota. Referendum Giustizia 2026, il testo del quesito spiegato: guida al voto del 22 e 23 marzoManca poco al Referendum sulla Giustizia 2026: si vota domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 ... fanpage.it Quanto costa il referendum sulla Giustizia tra macchina elettorale e nuove regoleSi vota il 22 e il 23 marzo (quindi anche di lunedì), in deroga alla storica regole che vuole le urne in un’unica giornata festiva. Previsto un aumento del 15% di tutti gli onorari ... quotidiano.net Questo fine settimana 1200 gazebo Lega in tutta Italia per il SÌ al referendum Giustizia. Io voterò SÌ… e voi - facebook.com facebook Referendum sulla Giustizia, domani incontro dibattito a Serdiana x.com