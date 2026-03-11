Matteo Renzi ha risposto alle dichiarazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo, citando le canzoni di Sanremo 2026. Durante un intervento pubblico, ha commentato le parole di Meloni, facendo riferimento a un brano della gara canora. La replica è arrivata nel contesto delle discussioni sul referendum, sottolineando un elemento musicale.

Matteo Renzi nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo, ha replicato a Giorgia Meloni citando le canzoni di Sanremo 2026. “Capisco che in questa fase ha bisogno di fare campagna. Ma questo continuo riferimento, dove tutto quello che accade è sempre responsabilità dei giudici, suona un po’ stridente. Perché non vorrei che continuando a sperare che il 22 e il 23 marzo sia ‘Per sempre sì’, ho letto che in qualche modo state cercando di coinvolgere Sal Da Vinci, non vorrei però che in attesa di Sal Da Vinci non vi arrivi quella ‘stupida, stupida, stupida sfortuna e quella... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Renzi replica a Meloni citando Sanremo: “Non vorrei che sperando che sia ‘per sempre sì’ vi arrivi una ‘gelida paura’”

Articoli correlati

Mondiali 2026 in chiaro: la Rai si aggiudica i diritti, sperando che l’Italia di Gattuso ci arrivi…La Rai ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro per 35 partite della Coppa del Mondo Fifa 2026, incluse l’apertura, le partite dell’Italia, le...

“Vi parlo da non sportiva, da donna che ha una rotula che si stacca come le medaglie che vincete…. Vedervi fa pensare che un mondo diverso sia possibile”: la letterina di Littizzetto per le atlete delle OlimpiadiÈ l’omaggio che l’attrice e comica ha voluto fare alle atlete dal salotto di Che tempo che fa, in onda sul Nove.

Altri aggiornamenti su Referendum Renzi replica a Meloni...

Temi più discussi: Referendum Giustizia, ecco i precedenti dal 2001 al 2020; Referendum, botta e risposta Josi-Scanzi: La riforma non la gestirà per forza il Governo attuale, Questo non mi tranquillizza; Iran, Renzi: Assenza Meloni in aula amareggia, Tajani raccapricciante per mediocrità; Alessandro Sallusti contro Giuseppe Conte in tv, venditore di pentole, stia attento a come parla.

Mantovano vede lo spettro di Renzi sul referendum. L'avviso di Baldassarre: Governo troppo prudenteIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Le sorti del governo non dipendono dal referendum. La nostra campagna resterà nel merito della riforma. Ma l'ex presidente della Consulta Baldassarr ... ilfoglio.it

Referendum sulla Giustizia, adesso Meloni deve metterci la facciaIl fronte del No cresce, Nordio continua a offrire assist all’opposizione, e così la premier è costretta a difendere la sua riforma. Nonostante lo spettro del flop renziano del 2016. Lo spettro di ... lettera43.it

Voglio esprimere la mia piena solidarietà al quotidiano @ilfoglio_it e ai suoi giornalisti per le preoccupanti parole - dal tono intimidatorio - del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. #Gratteri dice che dopo il #referendum, con Il Foglio si giungerà alla resa dei c x.com

VD. . Il 22 e il 23 marzo si voterà per confermare la riforma della magistratura proposta dal governo Meloni – quella che viene impropriamente chiamata «riforma della Giustizia»: il referendum riguarda in realtà la separazione delle carriere dei magistrati; lo sd - facebook.com facebook