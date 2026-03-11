Referendum Nordio | Gratteri? Affermazioni gravi Da me nessuna azione disciplinare

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato le dichiarazioni attribuite al procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che sono diventate oggetto di discussione tra politica e media. Nordio ha definito le affermazioni gravi, ma ha specificato che non ha avviato alcuna azione disciplinare nei confronti di Gratteri. La vicenda si inserisce nel contesto delle recenti polemiche sul referendum.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio interviene sul caso delle dichiarazioni attribuite al procuratore di Napoli Nicola Gratteri, finite al centro del dibattito politico e mediatico. A margine di un’iniziativa del Comitato nazionale Sì Riforma al cinema Adriano, durante l’incontro pubblico “La generazione che dice Sì – Gli studenti a confronto con il referendum”, Nordio ha commentato la frase: “Dopo il referendum faremo i conti?”. “Letta così è effettivamente un’affermazione estremamente grave”, ha spiegato il ministro. Nordio ha però invitato a valutare il contesto in cui certe espressioni vengono pronunciate, sottolineando che nelle conversazioni informali può capitare che “scappi una parola di troppo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

