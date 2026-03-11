Referendum Landini a Perugia | Votare no per riaffermare la Costituzione

Il segretario generale di un sindacato ha partecipato a un evento a Perugia e ha invitato a votare no al referendum sulla riforma della giustizia. Ha affermato che questa consultazione popolare riguarda i principi fondamentali della Costituzione e che il voto deve essere in linea con quei valori. La sua dichiarazione si concentra sulla distinzione tra il contenuto della riforma e gli ideali costituzionali.

"Votare no per affermare i valori della nostra Costituzione. Questo referendum con la riforma della giustizia non c'entra niente". Lo ha detto Maurizio Landini, segretario della Cgil, a margine di un'iniziativa del sindacato promossa a Perugia. Il governo ha voluto il referendum "perché vuole.