Referendum Landini a Perugia | Votare no per riaffermare la Costituzione

Da perugiatoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario generale di un sindacato ha partecipato a un evento a Perugia e ha invitato a votare no al referendum sulla riforma della giustizia. Ha affermato che questa consultazione popolare riguarda i principi fondamentali della Costituzione e che il voto deve essere in linea con quei valori. La sua dichiarazione si concentra sulla distinzione tra il contenuto della riforma e gli ideali costituzionali.

“Votare no per affermare i valori della nostra Costituzione. Questo referendum con la riforma della giustizia non c’entra niente”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario della Cgil, a margine di un’iniziativa del sindacato promossa a Perugia. Il governo ha voluto il referendum “perché vuole. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, Cgil: «Votare “no” significa difendere la Costituzione»

Leggi anche: Referendum: Boccia, 'votare No per difendere Costituzione'

Altri aggiornamenti su Referendum Landini a Perugia Votare no...

Temi più discussi: Referendum giustizia, Maurizio Landini a Perugia per spiegare le ragioni del No; Referendum, Landini a Perugia per dire No a una giustizia debole con i forti e forte con i deboli; Referendum giustizia, Landini a Perugia per il fronte del no; Landini a Perugia per dire No a una giustizia debole con i forti e forte con i deboli.

Landini a Perugia per il No al referendum: le foto dell’iniziativa alla sala dei NotariIl segretario della Cgil Maurizio Landini è stato mercoledì alla sala dei Notari di Perugia per una iniziativa del sindacato a proposito del referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. umbria24.it

VIDEO Maurizio Landini a Perugia per il No al referendum sulla giustiziaIl segretario generale della Cgil Maurizio Landini: I cittadini vogliono applicare la Costituzione, non modificarla. Il referendum non efficienta la giustizia, ma limita l’indipendenza della ... perugiatoday.it

Trova facilmente notizie e video collegati.