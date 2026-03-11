Referendum il Sì di Meloni smontato punto per punto L’intervista di Franz Baraggino a Duccio Facchini

A due settimane dal referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, Giorgia Meloni ha diffuso un video in cui invita a votare Sì. Nel frattempo, Franz Baraggino ha intervistato Duccio Facchini, che ha esaminato nel dettaglio le posizioni di Meloni, smontando punto per punto le sue argomentazioni. La discussione si concentra sulle diverse posizioni riguardo alla consultazione elettorale.

Futuro Prossimo, di Franz Baraggino – A due settimane dal referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, Giorgia Meloni ha pubblicato un video per sostenere le ragioni del Sì. Nonostante gli strafalcioni del ministro Nordio e le recenti parole della sua capo di gabinetto, Giusi Bartolozzi, per la premier è "fantascienza" dire che la riforma rafforzi il potere del governo su quello giudiziario. Non solo: Meloni è convinta che il giudice abbia oggi un "occhio di riguardo" per l'accusa e che la separazione delle carriere servirà a evitarlo. Che se un magistrato sbaglia "nella maggior parte dei casi non accade nulla". E addirittura che la riforma risolve alla radice il problema dell'efficienza della giustizia.