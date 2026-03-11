In Emilia-Romagna, il dibattito sul referendum sulla giustizia si concentra sull'adesione delle imprese alle proposte in votazione. Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ha dichiarato che il 90% delle imprese conosce bene le questioni e intende votare sì. La questione ha attirato l’attenzione locale e si discute di come le aziende siano coinvolte nel processo referendario.

La questione della giustizia al centro del dibattito referendario in Emilia-Romagna assume contorni nuovi grazie alle dichiarazioni di Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. Durante un incontro organizzato da Conflavoro-Piccole medie imprese a Roma, il deputato ha illustrato come il mondo imprenditoriale si stia orientando verso una scelta consapevole e pragmatica. I dati emersi indicano che la stragrande maggioranza delle aziende sostiene l’iniziativa con piena cognizione dei contenuti. Il contesto temporale è cruciale: siamo all’11 marzo 2026, momento in cui il referendum non si è ancora svolto, ma le intenzioni di voto stanno già delineandosi con chiarezza statistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

