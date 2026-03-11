Referendum giustizia – Nordio contro Grosso il Confronto martedi 17 su Sky TG24

Martedì 17, su Sky TG24, si terrà il confronto tra Carlo Nordio ed Enrico Grosso nel programma speciale Il Confronto, incentrato sui referendum sulla giustizia. I due protagonisti discuteranno in diretta delle questioni legate alle proposte referendarie, offrendo un confronto pubblico sulle loro posizioni. L’evento si svolge in un momento di grande attenzione su temi giudiziari e riforme.

