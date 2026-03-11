Referendum giustizia | mobilitazione per il NO nei mercati

Il 22 e 23 marzo 2026 si terrà il referendum sulla giustizia e negli ultimi giorni Sinistra Italiana ha avviato una campagna di mobilitazione nei mercati della Calabria per promuovere il voto contrario. La presenza si concentra in diverse aree commerciali, con attivisti che distribuiscono materiale informativo e incontrano i passanti. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sul voto per il “NO”.

Il 22 e 23 marzo 2026 si voterà sul referendum sulla giustizia, ma Sinistra Italiana ha già attivato una mobilitazione capillare nei mercati della Calabria per il "NO. A Vibo Valentia l'assemblea pubblica è fissata per giovedì 12 marzo alle ore 16:30 presso la biblioteca comunale in via Jan Palach. L'assalto ai mercati e l'appello costituzionale. La macchina organizzativa di Sinistra Italiana non aspetta lo spunto finale del voto, ma sta agendo ora con banchetti informativi nelle piazze e nei centri commerciali locali. Fortunato Petrolo, Segretario Provinciale del partito a Vibo Valentia, guida questa campagna che punta a spiegare i rischi della proposta governativa direttamente alla cittadinanza.