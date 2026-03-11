Un evento dedicato alla partecipazione democratica si trasforma in una polemica prima del referendum sulla giustizia. La lezione, prevista come un momento di confronto tra studenti e insegnanti, si è trasformata in un caso di tensione. Durante l’iniziativa, sono stati affrontati temi legati alla riforma e si è registrato un intervento che ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti.

Quello che doveva essere un incontro educativo sulla partecipazione democratica e sulla Costituzione si è trasformato, secondo alcuni studenti dell’ Istituto Olivetti di Ivrea, in un vero e proprio momento di propaganda politica a favore del No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in programma a fine marzo 2026.I ragazzi hanno scritto una lettera di denuncia molto dura (diffusa l’8 marzo e rilanciata dalla sezione locale di Fratelli d’Italia), in cui criticano aspramente l’evento tenutosi il 18 febbraio e intitolato “Costituzione, tipologie di referendum e processo penale”. L’incontro, come sottolinea il Secolo d'Italia, rivolto alle classi quarte e quinte e tenuto dal relatore Edoardo Fiore, avrebbe dovuto offrire un approfondimento giuridico neutrale e utile per i futuri cittadini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum giustizia, lezione di "No" a scuola: esplode il caso prima del voto

Articoli correlati

Ore 9, lezione di No: becera propaganda a scuola sul referendum. Scoppia il caso a IvreaDoveva essere una lezione sulla partecipazione e sulla democrazia si è trasformato in un terreno di propaganda politica in favore del No al...

Esplode il caso Gratteri: “Al referendum sulla Giustizia voteranno Sì indagati e massoni”. Cosa è successoSi infiamma la polemica sulle parole di Nicola Gratteri, secondo cui al referendum sulla Giustizia "per il 'no' voteranno le persone perbene", mentre...

Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì!

Aggiornamenti e notizie su Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum Giustizia, bufera per le parole della capa di Gabinetto del ministro Nordio; Mafiosi votano sì al referendum giustizia, il pm Di Matteo come Gratteri: è bufera; Referendum Giustizia: chi è davvero di sinistra vota sì.

Referendum Giustizia, da Reggio si alza forte il Sì contro propaganda e bufale. Mulé, Sisto e la lezione alla Sinistra: altro che fascistiSi è concluso a Reggio Calabria il tour regionale di Forza Italia dal titolo Calabria Sì, dove il partito di CentroDestra ha spiegato ai cittadini calabresi le ragioni del Sì sul Referendum per la G ... strettoweb.com

Riforma della Giustizia, referendum costituzionale 2026 in tutta ItaliaI risultati per il Referendum sulla Giustizia del 2026. Ecco come si sono espressi i cittadini residenti. Consulta le percentuali dei si e dei no su Corriere.it ... corriere.it

Referendum sulla riforma della Giustizia: ecco la guida al voto facebook

#ottoemezzo Referendum giustizia, Josi: “Avrei preferito votare su temi più importanti come crisi energetica e IA” x.com