Referendum giustizia lezione di No a scuola | esplode il caso prima del voto
Un evento dedicato alla partecipazione democratica si trasforma in una polemica prima del referendum sulla giustizia. La lezione, prevista come un momento di confronto tra studenti e insegnanti, si è trasformata in un caso di tensione. Durante l’iniziativa, sono stati affrontati temi legati alla riforma e si è registrato un intervento che ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti.
Quello che doveva essere un incontro educativo sulla partecipazione democratica e sulla Costituzione si è trasformato, secondo alcuni studenti dell’ Istituto Olivetti di Ivrea, in un vero e proprio momento di propaganda politica a favore del No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in programma a fine marzo 2026.I ragazzi hanno scritto una lettera di denuncia molto dura (diffusa l’8 marzo e rilanciata dalla sezione locale di Fratelli d’Italia), in cui criticano aspramente l’evento tenutosi il 18 febbraio e intitolato “Costituzione, tipologie di referendum e processo penale”. L’incontro, come sottolinea il Secolo d'Italia, rivolto alle classi quarte e quinte e tenuto dal relatore Edoardo Fiore, avrebbe dovuto offrire un approfondimento giuridico neutrale e utile per i futuri cittadini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
