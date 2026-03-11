A La Spezia, due avvocati si affronteranno in un confronto legale lunedì 16 marzo alle 17:00. L’evento si terrà nella sala conferenze dell’NH Hotel in via XX Settembre 2 e rappresenta un momento di confronto tra professionisti del settore. La città si prepara ad accogliere questa occasione, che riunisce figure di spicco nel campo legale.

La città della Spezia si prepara a un confronto legale di primaria importanza che si svolgerà lunedì 16 marzo alle ore 17:00 presso la sala conferenze dell’NH Hotel in via XX Settembre 2. Due avvocati con posizioni opposte sul referendum per la giustizia, sostenitori del Sì e del No, affronteranno il tema sotto la moderazione della giornalista Emanuela Cavallo. L’iniziativa, promossa dalla CNA La Spezia, mira a fornire chiarezza agli imprenditori e ai cittadini prima della votazione prevista per il 22 e il 23 marzo. L’appuntamento nasce da una richiesta diretta pervenuta dagli organi dirigenti dell’associazione imprenditoriale, che hanno evidenziato la necessità di approfondire le implicazioni di questa riforma costituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum giustizia: due avvocati si sfidano a La Spezia

Articoli correlati

Treviso: avvocati sfidano magistrati sul referendum giustiziaIl Palazzo di Giustizia di Treviso è diventato il teatro di un acceso scontro istituzionale in vista del referendum sulla giustizia fissato per il 5...

Avvocati in piazza per il "sì" al referendum sulla giustiziaLa Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta dall’avvocato Alberto Martucci, ha inaugurato oggi (20 dicembre) le attività di promozione...

Referendum giustizia: perché voto NO (e cosa rischia l’antimafia)

Aggiornamenti e notizie su Referendum giustizia

Temi più discussi: Meloni è fuorviante su come cambia il CSM con la riforma della giustizia; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum giustizia 2026: 4 marzo, secondo focus online con le ragioni del NO.

Due avvocati per due punti di vista sul referendum giustizia, dibattito organizzato dalla CnaPresso la sala conferenza dell'NH Hotel ci sono l’avvocato Fabio Sommovigo, membro del Comitato Camere Penali per il Sì, e l’avvocato Roberto Lamma, rappresentante del Comitato Referendario Giusto ... cittadellaspezia.com

Referendum giustizia, sì e no si confrontano in un incontro a dueNell'ambito degli incontri in programma in questi giorni in vista del voto sul referendum sulla giustizia, Stella Alpina e Rassemblement Valdôtain organizzano un confronto a due con gli avvocati ... aostaoggi.it

I plotoni d'esecuzione hanno distrutto 30mila vite Referendum giustizia, 11 giorni al voto. Il diario del Sì del direttore del Riformista @claudiovelardi x.com

#Referendum sulla #giustizia, fonti di Palazzo Chigi: irritazione di #Meloni per l’uscita infelice di #Bartolozzi - facebook.com facebook