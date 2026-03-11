Referendum giustizia a Spazio Cultura le ragioni del si e del no a confronto

Lunedì 16 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, si terrà un confronto tra le ragioni del sì e del no in vista del referendum costituzionale sulla giustizia. L'evento prevede un dialogo aperto che coinvolge diverse opinioni e punti di vista sul tema. La discussione si svolgerà all’interno della libreria, incentrata sul referendum e le sue implicazioni.

Lunedì 16 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, dialogo aperto sul referendum costituzionale confermativo sulla giustizia.Ad argomentare le ragioni dei "Sì" sarà Basilio Milio, avvocato penalista dal 2003 con quasi vent'anni di esperienza in processi anche molto importanti a livello nazionale, in difesa di alti funzionari dello Stato; per le ragioni del "No" Alessandro Liprino, magistrato ordinario, attualmente con funzioni giudicanti (Consigliere della Corte d'appello di Reggio Calabria). In questi giorni è uscito il suo libro "La giustizia non si divide", pubblicato da Città del Sole Edizioni.A moderare l'incontro sarà Lara Sirignano, Giornalista dell'Ansa, dal 1998 si occupa di cronaca giudiziaria.